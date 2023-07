Dall’Arabia Saudita mettono paura alla Lazio perché a Ciro Immobile è arrivata un’offerta monstre d’ingaggio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’Al-Wehda avrebbe messo sul piatto 35 milioni per due anni (70 complessivi) per l’attaccante. Immobile ha rifiutato ma potrebbe presto bussare alla porta di Lotito per chiedere un aumento dell’ingaggio.

