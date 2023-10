Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic in Champions firmata da un suo gol

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic in Champions firmata da un suo gol. Le sue dichiarazioni:

GOL VITTORIA – «Qualche gol l’ho fatto (di testa, ndr), non tanti perché non è mia la mia specialità. Ma è arrivata una bella palla e ho fatto un bel gol che dà la vittoria. La meritavamo perché dà allegria e fiducia. È un gol pesante e importante per la squadra».

POSTO DA TITOLARE – «Io ho iniziato male perché ho avuto problemi alla caviglia, mi sento bene. Spero di giocare presto da titolare, poi è il mister che decide».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG