Ciro Immobile è pronto a tornare titolare nell’ultima partita prima del Mondiale in Qatar, la sfida contro la Juventus è troppo importante per stare in panchina

Ciro Immobile è pronto a tornare titolare nell’ultima partita prima del Mondiale in Qatar, la sfida contro la Juventus è troppo importante per stare in panchina.

L’attaccante biancoceleste ha lavorato per esserci in questo appuntamento e ha lavorato con il gruppo nella giornata di ieri. Il capitano si candida per un’ora di partita. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

L’articolo Lazio, per Immobile prove di titolarità contro la Juve: le ultime proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG