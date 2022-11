Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e Ct dell’Italia, ha parlato dei Mondiali in Qatar a La Gazzetta dello Sport

MONDIALI QATAR – «La mia favorita per diritto è la Francia. Anche se ripetersi è sempre molto difficile. Deschamps ha a disposizione un gruppo di campioni veri. Sono curioso di vedere Tchouameni. La Germania è solida e nella sua storia ha sempre dimostrato di essere competitiva. La sorpresa per me può essere il Portogallo. Ha una grande squadra. Ronaldo punta tutto su questo Mondiale per rilanciarsi. Sudamericane? Non vincono dal 2002. Il Brasile ha un grande organico ma bisognerà capire come reggeranno le pressioni. Argentina L’ultima chiamata per Messi. Una Nazionle che può fare tutto o nulla. Vedremo».

