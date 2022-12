La Lazio sta studiando il possibile colpo Luca Pellegrini dalla Juventus: tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono ore di riflessioni in casa Lazio relative al futuro di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro di proprietà della Juventus potrebbe lasciare fin da subito l’Eintracht Francoforte per tornare in Italia.

Il preferito di Sarri resta Fabiano Parisi, ma l’allenatore potrebbe valutare Pellegrini in questa seconda parte di stagione. Il calciatore arriverebbe in prestito secco o con diritto di riscatto. Entro venerdì, o al massimo agli inizi di gennaio, è comunque previsto un incontro tra gli agenti del ragazzo (scuderia Raiola) e il duo Lotito-Tare.

