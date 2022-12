L’Inter è pronta ad offrire un pre-contratto a Marcus Thuram per battere la concorrenza delle altre squadre

Secondo quanto riportato da 90min, l’Inter sta studiando il piano per battere la concorrenza delle altre squadre per Marcus Thuram. L’attaccante della nazionale francese è infatti in scadenza con il Borussia Mönchengladbach.

Il club nerazzurro sarebbe pronto ad offrire un pre-contratto per bloccare il francese. L’operazione resta comunque molto difficile visti gli interessi della Juventus e di alcuni club della Premier League.

