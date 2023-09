Le parole di Ivan Provedel, portiere della Lazio, alla vigilia della sfida dei biancocelesti in campionato contro il Napoli

Intervistato ai canali ufficiali del club, il portiere della Lazio, Ivan Provedel ha parlato dell’impegno di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

SFIDA AL NAPOLI– «Serve una partita perfetta, nel senso che dovremmo fare al meglio quello che ci viene chiesto dal mister per portare a casa punti. Cercheremo di soffrire il meno possibile per cercare di sfruttare le loro mancanze».

SCONFITTE NELLE PRIME DUE – «Sarà un campionato equilibrato. Si possono fare e perdere punti contro chiunque, se non sei al top. Noi abbiamo dimostrato di non essere al top e di non aver fatto le cose al top ed è giusto cosi. Le due sconfitte serviranno a tutta la squadra per lavorare a testa bassa e migliorare cosi da far arrivare punti e risultati per continuare un cammino positivo».

