Caso Rubiales: il ct della Spagna De La Fuente si scusa per gli applausi al presidente della federcalcio spagnola

In Spagna tiene ancora banco il caso Rubiales e il suo bacio dato a Jenny Hermoso. Nell’occhio della critica è finito anche Luis De La Fuente, ct della Spagna maschile che, in occasione della conferenza in cui il presidente della Federcalcio Spagnola ha annunciato di non volersi dimettere, ha applaudito le sue dichiarazioni. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

«Sono stato criticato per aver applaudito Rubiales all’assemblea, tutte critiche giustificate e meritate. Chiedo scusa perchè si tratta di fatti ingiustificabili: sono stato e sempre sarò a favore dell’uguaglianza e del rispetto. Ho commesso un errore imperdonabile: se tornassi indietro non lo rifarei, però credo che non debba dimettermi. Tutti dobbiamo migliorare sul fronte dell’uguaglianza, io per primo. I presenti all’assemblea erano preparati a ascoltare le dimissioni di Rubiales, poi però “è arrivata la grande sorpresa”. Quando ho ascoltato il suo discorso difficile da digerire sono rimasto di sasso, in una situazione complicata, di stress mai vissuta prima, e non sono stato capace di reagire e di controllare le mie emozioni».

