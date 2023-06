Le parole di Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, dopo la vittoria dei biancocelesti nell’ultimo turno di campionato

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo fatto un campionato grandissimo, ci credevamo tantissimo e già lo scorso anno avevo detto a Tare che questa squadra aveva potenzialità. Sono felice per il gol, era un pò che ci provavo. Siamo felici. Ho trovato un progetto che mi convinceva, sapevo che avrei fatto bene. Al Milan con la vittoria dello scudetto si era chiuso un ciclo. Li ringrazierò sempre, ora sono felicissimo di essere qui. Sarri per me è un maestro, è uno dei pochi che insegna ancora calcio. Abbiamo fatto una grande stagione anche a dispetto di chi non ci credeva. Siamo contenti di aver fatto parlare il campo».

