Intervenuto a Lazio Style Radio, Luka Romero ha rilasciato una bella intervista nel giorno del suo compleanno numero 18:

COMPLEANNO – «Ci siamo allenati questa mattina, ora un po’ di riposo dopo la seduta pomeridiana, torno a Maiorca dalla famiglia. Auguri anche al mio fratello gemello Tobias! Ero in camera con Pedro prima della gara ma non riuscivo a prendere sonno, forse sentivo un po’ di elettricità intorno».

GOL E AMBIENTAMENTO – «Quando ho fatto gol ho pensato alla mia famiglia, vedere lo stadio così è stata una grande emozione. Mio padre ha giocato fino a qualche anno fa, si è fermato quando io sono arrivato in Italia. Quando sono arrivato è stato difficile per la lingua ma la squadra mi ha accolto al meglio, mi sento bene come quando ero in Spagna. Molte volte arrivavo a casa dopo un allenamento ma andavo a correre perché avevo ancora fame, questo aspetto me lo ha trasmesso mio papà».

