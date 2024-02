Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Torino

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Torino per 2-0, con le reti di Guendouzi e Cataldi. Di Seguito le sue parole.

MERITI DELLA LAZIO – «Siamo stati sul pezzo nel momento della sofferenza, chiudendo sullo 0-0 il primo tempo. Sapevamo che quella pressione feroce del Torino poi sarebbe calata. Siamo andati avanti di questi due gol e non abbiamo più sofferto, se non dopo l’espulsione, ma abbiamo gestito bene. Avevamo messo in conto la loro pressione, ci abbiamo messo qualcosa di nostro. Ho avuto l’impressione che molte palle perse lo erano in modo banale».

GUENDOUZI – «A differenza degli altri ha più esperienza di livello nonostante sia ancora giovane. È un giocatore più pronto rispetto agli altri, ha bisogno di un altro percorso. Questo gruppo mi dà sensazione di essere in crescita, in questi tre anni abbiamo dovuto ricominciare sempre come fosse l’anno zero. Dopo le difficoltà di inizio stagione mi sta dando sensazioni positive. E’ un gruppo predisposto al lavoro, speriamo che non si riparta da zero il prossimo anno».

