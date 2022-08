Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Bologna ai microfoni di Dazn.

ATTEGGIAMENTO – «Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, perché sembra una partita stregata. Siamo bravi a restarci dentro e a raddrizzarla. Non era semplice per come si era messa e per le alte temperature. Sono soddisfatto per diversi fattori».

LUIS ALBERTO – «Oggi l’ho visto bene. Ha fatto un lavoro non adatto alle sue caratteristiche, perché doveva tenere la posizione davanti alla difesa. Ci ha messo abnegazione e sono soddisfatto».

