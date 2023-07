Maurizio Sarri ha esigenza di avere il regista al più presto per inserirlo nei suoi schemi e la Lazio prova ad accelerare per Torreira

Maurizio Sarri ha esigenza di avere il regista al più presto per inserirlo nei suoi schemi e la Lazio prova ad accelerare per Torreira.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è sempre l’ex Fiorentina in pole per la mediana ma serve affondare il colpo per farlo arrivare prima in ritiro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG