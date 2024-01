Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sportmediaset al termine della gara di Coppa Italia contro la Roma

RIGORE – «Visto al VAR è un rigore netto, c’è un contatto piuttosto netto. Poi si va a rimettere in discussione il VAR, sennò… Il calcio adesso è così».

PAROLE – «In questo momento è talmente lontana che non ci interessa neanche. Dopo un derby infrasettimanale, che è catastrofico per le energie nervose, giochiamo stranamente di domenica alle 12:30, chi c’era ieri sera gioca di lunedì. Questa è un’imboscata della Lega contro di noi, che abbiamo sofferto sempre con il Lecce, dobbiamo entrare in un certo ordine di idee, che domenica è la partita più importante della stagione…»

