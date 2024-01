Dopo l’episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara tra Milan e Atalanta di Coppa Italia

Dopo l’episodio del primo tempo non mancano le polemiche a San Siro nella gara tra Milan e Atalanta di Coppa Italia.

Miranchuk sguscia via a Jimenez, si allunga il pallone e poi viene steso dal terzino spagnolo. Per Di Bello non ci sono dubbi ed è rigore. Dal replay però il classe 2005 sembrerebbe toccare il pallone prima del giocatore avversario. Altra situazione da rivedere dopo il mancato rigore della prima frazione che ha scatenato l’ira di Gasperini.

