Alla ripresa degli allenamenti a Formello, Sarri ha fatto un discorso alla squadra dove si è anche emozionato. Il discorso riportato a ll Messaggero:

«Sono orgoglioso di voi ma ora dobbiamo stare ancora più in allerta per non cadere di nuovo negli errori di superficialità di un tempo».

