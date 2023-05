Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta dei biancocelesti contro il Milan: le dichiarazioni

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post-partita di Milan-Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti per 2-0.

RAMMARICO – L’unico grande rammarico della partita è che dopo 29 minuti eravamo sotto zero senza che la partita fosse effettivamente cominciata. Noi poi a livello di reazione dovevamo fare di più, sembravamo non crederci tranne negli ultimi 7-8 minuti finali. Una reazione forse più nervosa ma almeno abbiamo tirato in porta

CALO FISICO – Noi dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le classifiche che vengono stilate, fatta eccezione per i picchi di velocità che non abbiamo per caratteristiche come anche dal punto di vista della fisicità. All’intervallo eravamo sfiduciati, questo è l’aspetto che più mi ha preoccupato

IMMOBILE – In costruzione abbiamo fatto più fatica del solito, è indubbio. A fine partita stranamente Luis Alberto stava meglio, ma abbiamo sbagliato troppo. Poi Immobile non è al massimo e ci mette in difficoltà. Ciro è uno che se non fa la partita e non segna anche dal punto di vista mentale si accascia un attimino. Fisicamente gli manca qualcosa ma secondo me avrebbe bisogno di un gol

CONTINUA SU LAZIONEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG