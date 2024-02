Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Bayern Monaco

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

«Vittoria dell’applicazione e della sofferenza. Abbiamo vinto contro una delle squadre più forti d’Europa, ma c’è del rammarico per non aver fatto più gol. Ci siamo mossi tutta la partita con un cervello solo, ed è importante per noi. Sapevamo che avremmo sofferto, ma abbiamo colto un’opportunità. Avevamo deciso di abbassare la linea di pressione e loro ci hanno abbassato oltre. Sono abituati ad attaccare in tantissimi giocatori, ma poi ti lasciano tanto in fase offensiva. Tuchel? Ha vinto più di me e sa che deve fare. Sono una squadra impressionante, Tel mi è piaciuto. Godiamoci la vittoria perché al ritorno sarà un inferno».

