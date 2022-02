Lazio, Sarri: “Io scontento? Non cado nelle trappole!”

Alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “La squadra è più corta e compatta, aiuta maggiormente la linea difensiva. Domani ci misuriamo sotto questo aspetto. La Fiorentina ha fatto 29 gol in casa quest’anno: vedremo se siamo cresciuti da questo punto di vista”.

“Il mercato? Vi risparmio la fatica di concludere la domanda. Il mercato si è concluso, stop. Inutile parlarne. Qualsiasi tipo di discorso si può ritorcere contro la squadra. Quindi non c’è più niente da dire, dobbiamo fare meglio con questi giocatori e sono convinto che possiamo farcela. Non devo dare alibi ai giocatori. Se sono scontento? Non cado nelle trappole, ho 63 anni”.