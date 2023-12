Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti con l’Inter

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio-Inter. Di seguito le sue parole.

LUIS ALBERTO IN PANCHINA – «Sono stati in panchina un po’ tutti, inoltre Luis ha avuto degli acciacchi nell’ultimo mese. In questo momento ci può dare di più partendo dalla panchina, quando l’intensità è minore».

PATRIC PER GILA – «Gila sta facendo bene, Patric ha fatto solo un paio di allenamenti con la squadra. E’ giusto quindi che prosegua Gila».

