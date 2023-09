Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Monza

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida della Lazio al Monza. Di seguito le sue parole.

ANSIA DA RISULTATI – «Il rischio dell’ansia da risultati c’è perchè noi vogliamo risalire la classifica e farlo in poche partite. sarà un percorso lunghissimo, senza farsi prendere dell’ansia».

GUENDOUZI E ISAKSEN – «Guendouzi può darci energia, è un giocatore dinamico, che in mezzo al campo dà quantità e qualità- Isaksen è un libro da scrivere: io spero venga fuori un bel libro, però è ancora un ragazzo in pieno ambientamento».

IMMOBILE – «Come tutti gli attaccanti abituati a fare 30 gol ci si stupisce quando rimane qualche partita senza segnare. É successo a tutti: l’anno scorso in Inghilterra hanno criticato Haaland perchè non aveva segnato per due o tre partite».

