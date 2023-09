L’estremo difensore del Salisburgo Alexander Schlager avvisa i nerazzurri che contro di loro non sarà facile.

Nel girone di Champions League dell’Inter la sorpresa non è stata una sola, ovvero il pareggio dei nerazzurri in Spagna. Sì perché nell’altra gara il Salisburgo è andato a Lisbona a battere il Benfica che l’anno scorso era giunto fino ai quarti. Il club austriaco è primo nel proprio campionato anche se oggi ha perso 1-0 ed è in testa anche al girone in coppa; la vittoria contro i lusitani però fa capire che ogni pronostico può essere smentito. L’Inter affronterà il Salisburgo il 24 ottobre a San Siro, dopo aver affrontato il Benfica, e l’8 novembre in Austria; ricordiamo che nel precampionato le due squadre si sono già incontrate con la squadra di Inzaghi che vinse 4-3. Anche il portiere del club austriaco si è fatto ingolosire dal risultato di settimana scorsa come si evince da queste dichiarazioni.

Il giuramento

Alexander Schlager ha parlato così delle ambizioni della sua squadra nella massima competizione europea per club. “Abbiamo giurato a noi stessi di scendere in campo tirando fuori gli attributi ad ogni partita e di lottare fino all’ultimo minuto. Possiamo essere molto orgogliosi di noi stessi. Mi viene la pelle d’oca quando penso alla Champions League, penso a quante poche persone al mondo hanno il piacere di poterci giocare. Non vogliamo solo esserci, vogliamo anche lasciare il segno in questa competizione“.

