Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, prima del calcio d’inizio della partita dei brianzoli contro la Lazio

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida del Monza alla Lazio. Di seguito le sue parole.

«In realtà bisogna marcare tutti in maniera speciale della Lazio, perchè comunque è una grande squadra con grandi individualità, con grandi giocatori offensivi e grandi principi di gioco. Sappiamo che oggi sarà una partita molto complicata ma noi vogliamo fare bene, vogliamo fare la prestazione e cercare di metterli in difficoltà».

Nel calcio ci vuole un po’ di equilibrio, che di solito non c’è mai. É ovvio che siamo legati ai risultati e quando in 4 partite si fanno due sconfitte contro due big allora si vede il bicchiere sempre mezzo vuoto. Io invece lo vedo mezzo pieno perchè abbiamo fatto 4 punto contro due squadre alla nostra portata. Ora abbiamo una sfida difficile con una squadra forte e l’affronteremo come abbiamo sempre fatto

