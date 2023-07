Clima teso in casa Lazio: Sarri non sarebbe soddisfatto dell’attuale mercato dei biancocelesti

Come riporta La Gazzetta dello Sport il clima in casa Lazio non sembra dei più sereni. La rosea ha infatti riportato un malessere di Sarri, non soddisfatto del mercato.

Intercettato dai tifosi che gli avevano chiesto quanti rinforzi si aspettasse, il tecnico ha laconicamente risposto: «Voglio 4 acquisti».

L’articolo Lazio, Sarri non soddisfatto del mercato: il tecnico tuona con i tifosi proviene da Inter News 24.

