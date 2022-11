Sarri ha analizzato la sfida tra Feyenoord e Lazio, che è costato l’eliminazione in EL. Queste le sue parole in conferenza.

ATTEGGIAMENTO – «Non ho visto presunzione, perché oggi la squadra ha fatto una partita tosta. Poi cinque minuti di difficoltà te li devi aspettare. Abbiamo costruito cinque palle gol e concesso pochissimo agli avversari. Ho visto una squadra bella, pronta a giocare a calcio e a lottare. Non c’era l’atteggiamento dell’ultima mezz’ora con la Salernitana. L’Europa L’eague l’abbiamo compromessa con una partita, ma il resto fa parte della normalità. Un torneo che si fa in sei gare, una sfida in cui non solamente perdi, ma comprometti le cose ti mette in grande difficoltà».

STATO D’ANIMO – «Questa è una gara in cui non c’è da colpevolizzare i ragazzi, hanno fatto ciò che dovevano. Non vedo motivi di sconforto. Ho visto rabbia per certi atteggiamenti venuti in campo, sconforto no».

