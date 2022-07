I biancocelesti pare abbiano scelto il profilo del prossimo portiere titolare ma il centrocampista potrebbe essere ceduto.

Il mercato della Lazio è decollato con l’acquisto di Cancellieri e si appresta ora a vivere momenti molto importanti: sono infatti sul punto di nascere parecchie operazioni. Innanzitutto la situazione portieri con Guglielmo Vicario dell’Empoli che ha sorpassato nelle preferenze Marco Carnesecchi dell’Atalanta: il tutto perché secondo Sky Sport per quest’ultimo non si riesce a trovare l’accordo coi bergamaschi.

Maurizio Sarri

I biancocelesti offrivano 12 milioni più 3 di bonus ma la Dea ne chiedeva 18, in tutto ciò l’ex Cremonese dovrà stare ai box almeno 3 mesi per un infortunio. La trattativa per il portiere dell’Empoli sembra ben avviata. Il Siviglia ha intenzioni serie per il centrocampista Luis Alberto, se accetterà di pagare 25 milioni la Lazio lo cederà per cercare di sostituirlo con Ivan Ilic dell’Hellas Verona.

