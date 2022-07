Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato senza peli sulla lingua del mercato dei campani.

Morgan De Sanctis dice tutto in conferenza stampa sul mercato della Salernitana: “Atalanta? Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dei nerazzurri. L’operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Dobbiamo rinforzare il reparto offensivo, su questo non c’è dubbio. Pinamonti sta facendo riflessioni che vanno rispettate”.

Dries Mertens

“E noi lo aspettiamo, senza problemi. Non a vita, ma saremmo felici di averlo in organico. Noi guardiamo ovunque. Il Napoli vale tanto quanto la Roma, il Milan o altri club stranieri. Ounas non è il tipo di giocatore adatto al 3-5-2, non cerchiamo esterni che abbiano bisogno di toccare la linea. Oggi, nella Salernitana, non verrebbe valorizzato. Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d’appartenenza. E’ considerato l’alternativa da Oshimen. Posso dire che con gli agenti dell’attaccante non ho avuto modo di parlare. Io ho delle responsabilità e posso dire senza problemi che non parlo con Mertens e Cavani. Lasciamo sullo sfondo l’idea del nostro presidente che, magari, potrà fare un regalo alla direzione sportiva e all’allenatore. Ma se poi non arriva Cavani e prendiamo Botheim non si dica che il nostro mercato è una “chiavica”. Milik è stato proposto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG