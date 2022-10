Allo Stadio Olimpico, il match valido per la 4ª giornata di E.League 2022/2023 tra Lazio e Sturm Graz: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Sturm Graz si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Europa League 2022/23.

Sintesi Lazio-Sturm Graz 2-2 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si gioca!

2′ Patric comanda la difesa – Emegha prova a liberare la sua velocità, Patric le tiene e con l’aiuto di Provedel sbroglia la situazione.

5′ Tiro di Hierlander – Il centrocampista riceve dal vertice e calcia forte: palla fuori.

10′ Ajeti vicino al gol – Azione personale di Kiteishvili che semina il panico, viene chiuso dalla difesa della Lazio, la palla termina nei piedi di Ajeti che dal limite dell’aria spara fuori.

13′ Ci prova Pedro – Pericoloso il cross dalla destra di Pedro, che non trova il taglio di Zaccagni sul primo palo.

15′ Occasione per Immobile – Ingolitsch incespica a centrocampo e lancia Immobile, il capitano biancoceleste non salta l’avversario e perde il contrasto.

18′ Lazzari pericoloso – Cross di Lazzari smanacciato da Siebenhandl, Lazio che prova ad alzare i ritmi.

19′ Tiro di Basic – Sinistro alto da fuori area per il centrocampista biancoceleste.

24′ Occasione per Immobile – Imbucata di Luis Alberto per Immobile che salta un difensore e poi si scontra col portiere in uscita. Fallo del centravanti.

26′ Nervosismo in campo – Scintille tra Kiteishvili e Lazzari, che aveva ripreso l’avversario dopo una caduta in area. Arriva il giallo per entrambi

28′ Miracolo di Siebehandl su Immobile – Cross di Pedro per Immobile che di prima gira in porta, autentico miracolo del portiere degli austriaci che respinge poi arriva Basic ma un rimpallo fa terminare la palla alta.

33′ Tiro di Gorenc-Stankovic – Da dimenticare il destro da distanza siderale di Gorenc-Stankovic: pallone innocuo per Provedel.

34′ Traversa di Pedro – Altra enorme chance per la Lazio: azione insistita della squadra di Sarri con Immobile che stavolta svirgola la girata. Il pallone vagante in area diventa preda dello spagnolo, che calcia un sinistro a botta sicura che si stampa sulla traversa!

36′ Gol annullato a Hysaj – Gol annullato a Hysaj, che aveva ricevuto da Immobile in leggerissima posizione di fuorigioco.

39′ RIGORE PER LA LAZIO – Slalom in area di Pedro, poi Luis Alberto suggerisce per Zaccagni sgambettato da Affengruber: nessun dubbio per Stegemann! Dopo un lungo check il rigore viene convalidato.

43′ GOL DELLA LAZIO – Glaciale Immobile che porta in vantaggio i biancocelesti dal dischetto!

45′ Espulso Lazzari – Diatriba tra Lazzari e Stankovic che vengono allo scontro e l’arbitro decide di espellere il laziale ed ammonire il giocatore dello Sturm.

Fine primo tempo – Intervallo

Inizia la ripresa – Si gioca

46′ Tiro di Boving – Il neo entrato Boving arriva subito al tiro, dopo 10 secondi, Provedel c’è.

55′ Gol dello Sturm Graz – Cataldi perde una brutta palla a metà campo e spalanca il campo alla ripartenza austriaca che con Boving arriva al limite e con il destro la spedisce all’angolo.

60′ Chance Lazio – Invenzione di Milinkovic per Felipe Anderson, cross a cercare Pedro ma rimpallato da un difensore. Sulla seconda palla Immobile non colpisce bene e manda sul fondo da buona posizione

61’Provedel dice no a Horvat – Sinistro insidioso, attento Provedel che respinge!

65′ Tiro di Ajeti – Debole la conclusione di Ajeti, insistono gli austriaci

70′ GOL DI PEDROOOO – Pedro scambia con Felipe Anderson e dal vertice alto dell’area scarica un destro che buca Siebenhandl!!

76′ Chance per Immobile – Vecino fa correre Pedro sulla sinistra, ingresso in area e appoggio per Immobile. Il suo tiro viene respinto da un difensore.

81′ Tiro di Boving – Siluro del giocatore austriaco che termina a lato facendo percorrere un brivido ai laziali.

83′ Gol di Boving – Il danese riceve sul vertice destro, si accentra e col sinistro chiude sul primo palo. E’ 2-2 all’Olimpico.

Migliore in campo: a fine primo tempo Immobile PAGELLE

Lazio-Sturm Graz 2-2: risultato e tabellino

RETE: 43′ Immobile rig. 55′ Boving, 70′ Pedro, 82′ Boving

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto (56′ Felipe Anderson), Cataldi (56′ Vecino), Basic (56′ Milinkovic-Savic); Zaccagni ( 45′ Marusic) Immobile (76′ Cancellieri), Pedro. A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Casale, Radu, Marcos Antonio, Romero. All.: Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic (77′ Ljubic), Prass; Kiteishvili (48′ Horvat), Ajeti (77′ Sarkaria), Emegha (45′ Boving). A disp.: Schutzenauer, Giuliani, Borkovic, Jantscher, Oroz,Schnegg,Fuseini, Wels. All. Ilzer.

ARBITRO: Stegemann

AMMONITI: Ingolitsch, Kiteishvili, Affengruber, Stankovic, Immobile, Prass, Ljubic

ESPULSO: Lazzari

