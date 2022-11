Igli Tare, diesse della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Conference League e dell’importanza di parteciparvi

Igli Tare, diesse della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Conference League e dell’importanza di parteciparvi. Le sue dichiarazioni:

«Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea. Ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità».

L’articolo Lazio, Tare: «Voglio che la squadra onori fino in fondo la Conference» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG