Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato così prima della sfida in trasferta contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima della gara tra Lazio e Udinese, l’allenatore bianconero Gabriele Cioffi ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Pensavo a quanto è bello il campo dell’Olimpico. Se deve essere così che giochi più spesso il rugby. La consapevolezza ce l’abbiamo sempre, qualche volte riesce e qualche volta no. Speriamo bene stasera. La prima volta che punta su Zarraga, viene dal Bilbao e ha 150 partite nella Liga. Lo sto penalizzando e la scelta giusta era fallo giocare. Ho chiesto ai miei giocatori di giocare e di godersi l’ambiente. La corsa salvezza è una gara di nervi o di poker. So quando la fatica ti spinge a mollare, chi non molla raggiungerà il risultato finale».

