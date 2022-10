Lazio Udinese non sarà soltanto sfida ad alta quota, ma nella partita da vedere anche il duello tra Milinkovic Savic e Deulofeu, i migliori assistman del campionato

Lazio Udinese non sarà soltanto sfida ad alta quota, ma nella partita da vedere anche il duello tra Milinkovic Savic e Deulofeu, i migliori assistman del campionato.

Sette per il serbo e uno di meno per lo spagnolo. Spesso si esaltano i gol degli attaccanti, ma in questo caso a far parlare sono le giocate dei due funamboli. Il Sergente punta alla doppia cifra di gol e assist, l’attaccante dell’Udinese si è sbloccato nel match scorso e non vuole più fermarsi. Lo scrive La Repubblica.

L’articolo Lazio Udinese, lo spettacolo degli assist-man: Milinkovic sfida Deulofeu proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG