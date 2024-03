Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese

Giovanni Martusciello, allenatore in seconda dei biancocelesti, ha parlato a Dazn prima di Lazio-Udinese.

COME STA LA SQUADRA – «Sono consapevoli di aver fatto un viaggio importante in Champions. Non c’è rammarico per il ritorno ma per l’andata, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Dispiace per il mancato passaggio del turno ma ci può stare, i ragazzi hanno dato tutto».

QUANTO MANCHERA’ LA PANCHINA A SARRI – «Gli mancherà tanto, l’aspetto positivo è che può fumare in grazia di Dio. C’è il rischio di incorrere in squalifiche, speriamo i ragazzi facciano si che questa squalifica non sia importante».

