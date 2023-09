Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan

LE PAROLE – «Sono felice della prestazione della Lazio, era molto importante vincere per tornare in corsa per un posto in Champions League, che è il nostro obiettivo. La prossima partita col Milan? Io spero sempre di giocare, deciderà Sarri. Vogliamo fare bene e rimanere agganciati in zona Champions».

