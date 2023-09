Giuseppe Bergomi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Il turnover va fatto, e devono farlo tutte le squadre. E lo stanno facendo. Il City non lo fa mai? Quelli dominano, sono dominanti. Un rischio te lo devi prendere. L’Inter l’anno scorso quando è partita ne cambiava 6 a volta, andava dai 5 ai 9 cambi. Queste partite vincerle 1-0, bene o male non conta. L’importante è portarle a casa. Cos’ha fatto il Milan col Verona Cosa avevamo detto? Ha cambiato sistema di gioco perché voleva vincer la partita. E l’ha vinta. Oggi (col Cagliari, ndr) è tornato a giocare con il suo sistema, cambiando, rischiando e l’ha vinta. Queste vittorie ti danno consapevolezza. Parlavamo di consapevolezza, ecco: queste vittorie sono importanti. Poi dei valori delle squadre ognuno ha la sua opinione. Il Milan ha una rosa sempre molto profonda in tutti i ruoli, secondo me. Poi è da vedere, è ancora troppo presto per dare un giudizio».

