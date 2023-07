Le immagini dello scudetto della Lazio nella stagione 1973-74: tra i protagonisti di quello storico scudetto il compianto D’Amico

Il primo luglio Vincenzo D’Amico è venuto a mancare. L’attaccante della Lazio che conquistò lo scudetto della stagione 1973/74 aveva raccontato in una lunga intervista i ricordi di quella magica stagione.

Nella giornata in cui il mondo biancoceleste e quello del calcio gli hanno tributato l’ultimo saluto, CalcioNews24 ha recuperato dagli archivi le immagini e le parole della bandiera laziale: il suo primo gol in biancoceleste, il presidente Lenzini, l’allenatore Maestrelli, e focus vari su alcuni giocatori come Re Cecconi, Chinaglia, Garlaschelli e Frustalupi.

