Le parole dell’ex Luciano Zauri sulla vittoria della Lazio contro il Sassuolo nella giornata di ieri: «Bella reazione della squadra»

Luciano Zauri ha parlato a New Sound Level della prestazione della Lazio contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PAROLE – Bella reazione della squadra, il risultato è la cosa più importante, soprattutto perché dopo due sconfitte non c’è niente di scontato. Il Sassuolo è una squadra che uscita dalla difficoltà ha fatto giocate importanti. La Lazio si è difesa bassa, come ha fatto anche in altre partite, ma si è difesa in undici ed è importante. Contro il Milan mi aspetto la stessa Lazio di sempre, meno toccheranno il loro modo di stare in campo, meno problemi avrà. La squadra di Sarri dovrà andare a San Siro con la giusta mentalità, dovrà fare la sua partita, forte della classifica, anche se è presto per fare i conti.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG