Si continua a discutere sul rendimento del capitano nerazzurro che è al di sotto delle aspettative in questo inizio di stagione. Lautaro Martínez in questi primi mesi di 2024/25 non sta giocando al livello a cui aveva abituato ed è distante dalle prestazioni che lo hanno contraddistinto come uno dei punti fermi dell’Inter. Le aspettative attorno al suo contributo in campo rimangono, per ora, solo parzialmente soddisfatte: Tuttosport prova ad inquadrare meglio la situazione. Al di sotto delle aspettative Protagonista indiscusso delle ultime stagioni con la maglia dell’Inter, il capitano si trova in un momento di forma non eccezionale. Con 5 gol e 3 assist in 11 presenze in campionato, un contributo minore in Champions League, ci si interroga sulle cause di questa flessione e sopratutto su come far sì che torni sui suoi standard. Le statistiche Nonostante un contributo numerico che, a una prima occhiata, potrebbe apparire accettabile, almeno […]

