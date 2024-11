Dopo settimane di silenzio, un nuovo avvenimento fa tornare in auge l’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras dei club meneghini. Nel mondo del calcio, talvolta le vicende extracampo assumono un’eco tanto ampia quanto le gesta sportive, coinvolgendo direttamente la passione e la vita di tifosi e club. È il caso della Curva Nord dell’Inter, tradizionale fulcro dell’entusiasmo e del tifo per la squadra meneghina, che si ritrova ora al centro di una vicenda giudiziaria di rilievo. La storia riguarda Andrea Beretta, ex leader ultrà della CN69. La ricostruzione L’inchiesta Doppia Curva ha portato alla luce una rete di infiltrazioni criminali all’interno delle curve di Inter e Milan. L’indagine si è focalizzata sulle connessioni tra gruppi organizzati di tifosi e ambienti della criminalità, evidenziando episodi di estorsione, traffico illecito di biglietti e minacce ai danni delle società sportive. La scelta Beretta, figura carismatica nel panorama ultrà italiano e in […]

