Ecco le formazioni ufficiale del match di Nations League tra Italia ed Inghilterra: i due calciatori rossoneri partiranno dalla panchina

Alle ore 20:45 Italia e Inghilterra scenderanno in campo a San Siro per la Nations League e nelle rose delle due formazioni sono presenti due calciatori del Milan, uno per parte ed entrambi partiranno dalla panchina: Tommaso Pobega e Fikayo Tomori.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni

Commissario tecnico: Roberto Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; Kane. A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham

Commissario tecnico: Gareth Southgate

The post Le formazioni ufficiali di Italia Inghilterra: panchina per Pobega e Tomori appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG