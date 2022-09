Il tecnico del Milan, Stefano Pioli parla dopo la premiazione del torneo Nereo Rocco, ecco le parole ai media presenti.

Come ripreso da Sportmediaset, ecco le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, che parla dopo la premiazione del Torneo Nereo Rocco, così il tecnico rossonero: “Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa uno non vorrebbe prendere in considerazione altro. Abbiamo ancora tante cose da fare ma non sono assolutamente preoccupato per il mio contratto né per il mio futuro.“

Stefano Pioli

Conclude così l’allenatore rossonero: “Continuo a credere che non c’è tanta differenza tra giocare bene in Italia e in Europa o che la Serie A non sia allenante. La Champions richiede un ritmo molto alto, ma niente di impossibile. Se ci manterremo ai nostri livelli anche le sfide con il Chelsea sono alla nostra portata.” Conclude ai media presenti.

