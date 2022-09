Sono queste le parole di Christian Panucci al Sky Sport 24, così l’ex giocatore commenta il Milan ma soprattutto De Ketelaere.

Ecco le parole di Christian Panucci a Sky Sport 24 che discute di De Ketelaere e del Milan, così l’ex difensore: “Mi piace. È giovane, arriva da un campionato belga che probabilmente non ha queste tensioni, e non ha la storia del Milan, soprattutto quando entri a San Siro. È stato l’investimento più importante fatto dal Milan, diamogli tempo. Secondo me ripagherà tutto lo sforzo fatto dalla società“.

Milanello

Pardo parla così a TMW: “Siamo all’inizio di una lunga maratona. Il Napoli, ma anche il Milan e l’Atalanta sono le squadre che hanno fatto vedere le cose più interessanti. La cosa più interessante però è che è un campionato di 6-7, non voglio dire 8 sorelle, con qualcuno che è andato meglio e qualcuno, come Juventus e Inter, che è andato peggio. Milan-Inter e Milan-Napoli sono state due partite di altissima intensità. Mi sembra che il livello stia crescendo.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG