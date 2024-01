L’annuncio de Le Iene, programma Mediaset, sulle rivelazioni di un arbitro di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Le Iene, programma Mediaset in onda su Italia 1, hanno annunciato tramite il giornalista Filippo Roma un possibile scandalo arbitrale in Serie A.

ANNUNCIO – «In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG