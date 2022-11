Le maglie di Bonucci, Florenzi e Kulusevski all’asta per aiutare Camilla, bambina affetta da una sindrome rara: come fare per aiutare

Le maglie di Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi e Dejan Kulusevski andranno all’asta per beneficenza. Il ricavato della vendita andrà alla famiglia di Camilla, una bambina brianzola affetta da una rara patologia neurologica.

La bambina è affetta dalla “sindrome di Rett”, un disturbo dello sviluppo neurologico e motorio che la costringe a vivere sulla carrozzina e a comunicare solo attraverso l’espressione del viso. «Camilla sta diventando grande e la sua carrozzina non entra più in auto – racconta la mamma Simona Spinzi – Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto per disabili. Ma non possiamo permettercelo».

Da qui la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe e l’idea di un’asta con maglie e cimeli di grandi sportivi, tra cui Bonucci, Florenzi e Kulusevski della scuderia World Soccer Agency. Per aggiudicarsi le maglie, basta andare sulla pagina ufficiale di Live Onlus su Ebay: la modalità di partecipazione è quella dell’asta con una base d’offerta e rilanci da parte degli utenti. C’è tempo fino alle 17.15 di venerdì 25 novembre.

