Ottima la prova offerta da Henrikh Mkhitaryan nel match vinto ieri dall’Inter contro il Benfica: questi i suoi voti in pagella

I giornali premiano Henrikh Mkhitaryan per la sua prestazione nel complesso in Inter-Benfica, nonostante qualche passaggio sbagliato e qualche imprecisione. L’armeno è premiato dal Corriere dello Sport con un 6.5, con questa spiegazione: «Fiato costantemente sul collo degli avversari. Gli servirebbe solo un po’ più di carica nella batteria quando potrebbe far male negli ultimi venti metri».

In leggero aumento il voto con Tuttosport, che gli dà un 7: «Meglio in fase di interdizione che di rifinitura, ma quanto corre, quanto copre. Condizione eccezionale». Anche la Gazzetta dello Sport dà 7 all’armeno.

L’articolo Le pagelle di Mkhitaryan dopo Inter-Benfica: condizione eccezionale proviene da Inter News 24.

