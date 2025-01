Le pagelle interiste, il 2024 del reparto arretrato: da agosto sorgono problemi

I nerazzurri fondano molte delle loro fortune sulla solidità del reparto arretrato: vediamo come si sono comportati i difensori quest’anno.

PAVARD 8: pedina che forse incarna più di tutte l’idea di gioco di Inzaghi. Difende ma è bravissimo anche a dialogare con i compagni, non è raro vederlo in zone di campo che non dovrebbero certamente appartenere ad un difensore, vedi match vinto 4-0 con l’Atalanta, in cui era spesso in attacco.

Ha avuto un momento di appannamento all’inizio di questa stagione, come diversi giocatori nerazzurri del resto, in quel periodo non era concentratissimo in marcatura. Salta diverse gare per infortunio: si spera di recuperarlo per la SuperCoppa.

BISSECK 8,5: ancora acerbo in marcatura ma la sua crescita impetuosa non si arresta tanto che anche club inglesi si sono accorti di lui. Gioca forse più del previsto in questa fine di 2024 per via dell’infortunio del francese. Inzaghi lo ha provato anche al centro in un’occasione, vedremo se continuerà da braccetto o meno, di certo al centro deve limitare molto le sgroppate e deve essere più concentrato in marcatura.

ACERBI 8: meriterebbe 9 o forse anche di più solo per le prestazioni ma, purtroppo, il numero delle gare saltate per problemi fisici sta diventando un fattore. È forse l’unico difensore “vecchio stile” della rosa nerazzurra, eccelle in marcatura ma anche lui ha saputo apprendere l’arte dello scambio continuo di posizioni.

Bastoni, Acerbi, Tomori e Morata

DE VRIJ 8,5: anche l’olandese sta giocando forse più del previsto nella nuova stagione. Sempre positivo ogni qualvolta viene chiamato in causa, ha il contratto in scadenza e dovrà continuare ad alti livelli per convincere la società a rinnovare.

BASTONI 9: ormai una colonna del gruppo, ha limitato le distrazioni difensive senza far calare il suo apporto offensivo dato anche dalla connessione con Dimarco.

CARLOS AUGUSTO 7,5: ormai è considerato più un braccetto che un esterno, anche se nelle ultime gare si sta facendo notare molto anche nelle aree avversarie. Elemento preziosissimo, servirebbe solo che limitasse anch’egli le pause per infortuni.

PALACIOS s. v.: impiegato pochissimo, è una risorsa per il futuro, resta da capire se a breve o lun go termine. Qualcosina di buono l’ha fatto intravedere, come una buona tecnica palla al piede e una buona personalità.

Leggi l’articolo completo Le pagelle interiste, il 2024 del reparto arretrato: da agosto sorgono problemi, su Notizie Inter.