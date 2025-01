Le pagelle interiste, il 2024 di Inzaghi e dei portieri: la crescita del Demone, c’è bisogno del post-Sommer?

Le cose per quel che riguarda gli estremi difensori non sono andate come previsto e l’elvetico continua ad essere il padrone dei pali.

SOMMER 9: 2024 praticamente perfetto per lui, l’unica défaillance è stata a Genova nella prima giornata di questo campionato.

Avrebbe dovuto alternarsi con Martinez ma non ne vuole sapere di mollare il posto da titolare. Decisivo nelle parate, sempre sicuro nella costruzione dal basso.

AUDERO/JOSEP MARTINEZ 6: pochissime apparizioni, solo una per il secondo, ma sempre abbastanza positive. Non sono mai riusciti ad istillare nella mente di Inzaghi il dubbio di poter sovvertire le gerarchie. Il primo non è stato riscattato ed adesso gioca a singhiozzo nel Como, per lo spagnolo la prossima stagione sarà quella della verità. Solo allora si capirà se potrà essere il post-Sommer: in Coppa Italia ha giocato benissimo sia in termini di parate che in termini di costruzione della manovra.

DI GENNARO s. v.: uomo spogliatoio.

Yann Sommer

INZAGHI 9: riesce a far capire ad ogni singolo giocatore che non si può giocare sempre e che non bisogna assolutamente cullarsi sugli allori della seconda stella. La sua squadra vive un momento di “rilassamento” all’inizio del nuovo campionato ma il rendimento degli ultimi due mesi è quasi perfetto. Porta il gioco dell’Inter ad un livello forse anche superiore rispetto a quello della passata stagione. Gli si chiede di fare meglio in Europa senza trascurare assolutamente la Serie A: possibile col suo turnover quasi scientifico? Vedremo.

