L’Inter pensa in grande per la fascia: a fine stagione potrebbe arrivare lo sconto per l’obiettivo

Scartato dalla Juventus, esploso con la Fiorentina e ora nel mirino dei nerazzurri: il giovane talento già fa parlare di sé.

Nel mondo del calcio, le storie di resilienza e talento che emergono dalle difficoltà sono quelle che spesso catturano l’immaginazione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

La narrazione di Michael Kayode, terzino destro di origini nigeriane ma cresciuto nel calcio italiano, si incastona perfettamente in questo panorama, mescolando ostacoli, riconoscimenti e un futuro che si annuncia ricco di aspettative.

Dall’oblio alla ribalta

Kayode, dopo essere stato escluso dal settore giovanile della Juventus, non si è dato per vinto. La sua esperienza in Serie D con il Gozzano ha rappresentato un punto di svolta, culminato con l’attenzione della Fiorentina che lo ha accolto nel suo settore giovanile e poi in prima squadra. Un’ascesa meritevole che lo ha visto, a soli 19 anni, guadagnarsi la fiducia e una maglia da titolare sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Il riconoscimento

In questa stagione Raffaele Palladino sembra preferirgli altri giocatori. Tuttavia, ciò non ha impedito che gli fosse elargito il prestigioso riconoscimento di “Golden Boy” del calcio italiano, attribuitogli da Tuttosport.

Raffaele Palladino

L’indiscrezione

L’Inter ha dimostrato un interesse marcato per Kayode e non da poco tempo. Tuttavia i nerazzurri, consapevoli degli ostacoli nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, hanno optato per una strategia di paziente attesa. La valutazione di Kayode, infatti, rimane alta ma con una tendenza al calo. Da una richiesta iniziale di 40 milioni di euro, la Fiorentina sembra ora propensa ad accettare offerte intorno ai 30 milioni, con prospettive di ulteriore diminuzione se il suo minutaggio continuasse ad essere basso. Secondo Inter Live, i nerazzurri starebbero monitorando la situazione per poi essere pronti a muoversi nel caso in cui la valutazione scendesse al di sotto dei 20 milioni.

