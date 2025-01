Inter-Juve, il nuovo duello di mercato nasconde una sorpresa: chi è il giocatore che piace ad entrambe

Un difensore in scadenza scatena una guerra di mercato tra Inter e Juventus, ma spunta un terzo incomodo: chi la spunterà in questa corsa infuocata

Nel vibrante mondo del calcio italiano, Inter e Juventus continuano a giocarsi partite non solo sul campo, ma anche nello scenario del calciomercato.

La rivalità tra le due squadre, alimentata da una storia ricca di sfide memorabili, si estende ora nella lotta per assicurarsi i talenti più promettenti.

Sfide passate e prospettive future

Negli anni recenti, i confronti di mercato tra Inter e Juventus per atleti di calibro si sono ripetuti con una certa regolarità, sollevando grande interesse. Giocatori come Bremer e Tiago Djalò hanno rappresentato solo alcune delle occasioni per le quali i due club si sono scontrati. Tuttavia, la Juventus ha spesso avuto la meglio, sebbene in alcune circostanze abbia poi dovuto fare i conti con investimenti non del tutto soddisfacenti. Adesso, i riflettori sono puntati su nuovi nomi, da Jonathan Tah a Raspadori, passando per Christensen e il potenziale svincolato Jonathan David, promettendo un futuro di incontri di mercato altrettanto entusiasmanti.

Il nuovo obiettivo

Una delle tessere più ambite del momento è Ardian Ismajli, difensore centrale albanese attualmente in forza all’Empoli. Alla soglia dei 28 anni, Ismajli ha attirato l’attenzione sia dell’Inter che della Juventus, entrambe alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo.

Gli scenari

Con un contratto in scadenza a giugno, secondo transferfeed il difensore ha anche rifiutato una proposta di rinnovo dall’Empoli: all’orizzonte dunque sembra esserci un’asta tra le big. Mentre la Juventus appare pronta a ingaggiarlo immediatamente, dato anche l’infortunio di Bremer e Cabal, l’Inter valuta la possibilità di assicurarselo come svincolato la prossima estate. La partita di mercato si arricchisce con l’ipotesi di un terzo club interessato, il Napoli, che potrebbe inserirsi nella disputa proponendo uno scambio.

