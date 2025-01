Santiago Castro: la mossa che può cambiare il suo futuro

Il giovane argentino sta incantando in Serie A e diverse squadre vorrebbero puntare su di lui: tra strategie, sacrifici e ostacoli, ecco cosa bolle in pentola.

All’alba del mercato estivo, il mondo del calcio è già in fermento con rumors e strategie che si intrecciano in una danza di trattative e possibilità.

Tra i nomi che destano particolare interesse c’è quello di un giovane centravanti argentino che fa ora le fortune del Bologna ma che potrebbe presto diventare una pedina cruciale nelle ambizioni di crescita dell’Inter.

La crescita

Santiago Castro, ventenne argentino di grande prospettiva, si è imposto come uno dei talenti più promettenti del Bologna, squadra che lo ha accolto tra le sue file nel gennaio 2024. L’ex giocatore del Velez ha saputo sfruttare appieno le occasioni concessegli, diventando un elemento imprescindibile per il nuovo tecnico Vincenzo Italiano. La sua abilità nel fare gol e fornire assist ha attirato l’attenzione di club più blasonati, con l’Inter in prima fila.

Le manovre di mercato dei nerazzurri

L’Inter è da sempre attenta a scovare giovani talenti da inserire nel proprio organico. Dopo aver valutato diverse opzioni e fronteggiato le difficoltà negoziali per altri obiettivi, come Jonathan David del Lille, i dirigenti nerazzurri hanno posato gli occhi su Castro come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Il giocatore si profila come un investimento di rilievo, in grado di plasmare il futuro dell’attacco interista.

Jonathan David

Il jolly da giocarsi

La sua valutazione di mercato ha già raggiunto i 30 milioni di euro, cifra significativa che testimonia il suo impatto nonostante la giovanissima età. Il principale ostacolo per l’Inter è quindi il costo del cartellino, elevato in considerazione del pressing di altri club internazionali interessati. Tuttavia, come fa notare Inter Live, i nerazzurri potrebbero giocarsi una carta importante riguardante Giovanni Fabbian, calciatore precedentemente ceduto al Bologna ma con un diritto di recompra detenuto dai nerazzurri. Annullare questa opzione potrebbe abbassare la richiesta economica del Bologna per Castro, offrendo un vantaggio nelle trattative.

