Milan, non andare troppo calmo sui rinnovi. Una big di Premier ci sta pensando

Se per due punti fermi di questo Milan manca ancora il nero su bianco, un terzo è ancora in fase di discussione. Un top club di Premier League cerca di esercitare il suo fascino.

Al Milan molti giocatori chiave come Gabbia, Reijnders e Maignan hanno ricevuto o stanno per ricevere proposte di rinnovo.

Se per Matteo Gabbia il rinnovo è bello che in cassaforte, per Reijnders e Maignan la situazione pare più che fluida con solo la formalità della firma e dell’annuncio da sciogliere. Ma non finisce qui…

Piano lineare

Sia Tijani Reijnders che Mike Maignan prolungheranno i loro contratti fino al 2029 con ingaggi importanti. Se per Reijnders si passerà dagli attuali 1,7 milioni a circa il doppio, per il portierone francese si andrebbero a sfiorare i sei milioni di Euro; giustificati anche dal concreto interesse di big europee come il Bayern Monaco. Il piano è semplice e lineare: portare le scadenze dei big al 2029 con un consistente aumento di ingaggio senza creare situazioni di stallo “alla Theo Hernandez”.

Un nome pesante

Da inizio stagione, l’apporto di Pulisic al Milan si è rivelato cruciale, tanto nelle dinamiche di gioco quanto nel gruppo ora guidato da Sergio Conceicao. La sua assenza, dovuta ad un recente infortunio, ha evidenziato ancora di più il suo ruolo determinante all’interno della squadra. Di conseguenza, il rischio di perdere un giocatore del suo calibro ha spinto la dirigenza milanista a elaborare una contromisura precisa di fronte all’interesse di una big di Premier League, club che sembra pronto a lanciare l’assalto non appena si presenterà l’occasione.

Top club

Nel mondo accattivante e imprevedibile del calciomercato, il Milan si trova quindi ora a fronteggiare una situazione di notevole pressione relativa al futuro di Christian Pulisic, il gioiello americano che ha dimostrato il proprio valore in campo con prestazioni decisamente influenti. Nonostante l’interesse marcato del Liverpool, i rossoneri sembrano decisi più che mai a blindare il talento di Pulisic, accelerando sul rinnovo di contratto a d ingaggio maggiorato (da quattro a cinque milioni annui) per blindarlo a Milano, città in cui l’americano sta bene e dove vorrebbe comunque restare.

Christian Pulisic

